В Израиле объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Военные не стали уточнять, в каких населенных пунктах прозвучали сирены.

В предыдущий раз военные сообщали о воздушной тревоге на севере Израиля 13 августа, около 00:30 по бакинскому времени.

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