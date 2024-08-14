https://news.day.az/world/1681890.html В Израиле объявили воздушную тревогу
В Израиле объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Военные не стали уточнять, в каких населенных пунктах прозвучали сирены.
В предыдущий раз военные сообщали о воздушной тревоге на севере Израиля 13 августа, около 00:30 по бакинскому времени.
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