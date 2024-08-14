В Таиланде отстранили премьера

Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в нарушении этического кодекса и отстранил его от должности. Об этом говорится в решении инстанции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вел телеканал The Reporters.

Из девяти судей пятеро проголосовали за отставку главы правительства, признав его виновным в нарушениях при назначении в апреле 2024 года Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. "Это не первый случай, когда партия "Пхыа Тхаи" сталкивается с препятствиями. Но мы продолжим работать. Мы не остановимся каждый раз, когда будем падать. Мы будем двигаться вперед", - говорится в заявлении "Пхыа Тхаи", опубликованном в X (ранее Twitter).

Депутаты Палаты представителей (нижней палаты парламента) теперь должны рассмотреть и утвердить кандидатуру нового премьер-министра из списка кандидатов, ранее представленных партиями после выборов в парламент в 2023 году. Претендовать на пост главы правительства смогут представители партии "Пхыа Тхаи", ее председатель Пхетхонгтхан Чинават и советник премьера Чайкасем Нитисири, а также лидеры партий "Пхумчайтхаи" Анутхин Чанвиракун, "Пхаланг прачарат" Правит Вонгсуван и "Руам Тхаи Сан Чат" Пхирапхан Салираттвипхак.

Кандидатура Сеттхи Тхависина была утверждена парламентом королевства 22 августа 2023 года. КС 23 мая принял петицию от 40 сенаторов с требованием отправить его в отставку, тогда же суд отказался отстранить Тхависина от исполнения обязанностей главы правительства на время рассмотрения этого дела. Законодатели в своем ходатайстве выразили недовольство в связи с назначением на должность в правительстве бывшего юриста Чынбана, которого в июне 2008 года суд приговорил к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Таксина Чинавата по одному из дел о коррупционных преступлениях. Совет юристов Таиланда тогда приостановил действие его адвокатской лицензии на пять лет.

Тхависин, объясняя свое решение, заявил, что обращался в Государственный совет (юридический орган правительства) за консультацией по вопросу назначения Чынбана, прежде чем представить королю список с обновленным составом кабинета для утверждения. На фоне разгоревшегося скандала Чынбан 21 мая подал в отставку, чтобы, по его словам, "премьер-министр мог продолжать управлять страной".

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