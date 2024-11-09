Франция на грани транспортного коллапса

Ведущие профсоюзы железнодорожников Франции пригрозили властям бессрочной забастовкой в знак протеста против реструктуризации компании грузоперевозок Fret SNCF.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета Le Monde.

О намерении устроить протесты объявили профсоюзы железнодорожников CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots. Первая забастовка пройдет с 20 по 22 ноября, а вторая начнется 11 декабря и будет бессрочной.

Отмечается, что железнодорожники выступают против решения французских властей ликвидировать Fret SNCF и разделить ее на две компании: Hexafret для транспортных перевозок и Technis для технического обслуживания локомотивов.