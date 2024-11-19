https://news.day.az/world/1708525.html Ливан и "Хезболла" согласились прекратить огонь Ливан и шиитская организация "Хезболла" одобрили предложенный США проект соглашения о прекращении огня с Израилем, высказав некоторые замечания по содержанию. Как передает Day.Az, об этом сообщил агентству Reuters помощник спикера ливанского парламента Али Хасан Халиль.
Ливан и "Хезболла" согласились прекратить огонь
Ливан и шиитская организация "Хезболла" одобрили предложенный США проект соглашения о прекращении огня с Израилем, высказав некоторые замечания по содержанию.
Как передает Day.Az, об этом сообщил агентству Reuters помощник спикера ливанского парламента Али Хасан Халиль.
По его словам, Ливан в понедельник направил свой письменный ответ американскому послу в Бейруте Лизе Джонсон.Али Хасан Халиль отметил, что теперь все зависит от Израиля, назвав приложенные усилия по достижению прекращения огня самыми серьезными из всех.
Замечания представлены в позитивном ключе, подчеркнул Халиль. Подробности не приводятся.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре