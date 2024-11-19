Ливан и "Хезболла" согласились прекратить огонь

Ливан и шиитская организация "Хезболла" одобрили предложенный США проект соглашения о прекращении огня с Израилем, высказав некоторые замечания по содержанию.

Как передает Day.Az, об этом сообщил агентству Reuters помощник спикера ливанского парламента Али Хасан Халиль.

По его словам, Ливан в понедельник направил свой письменный ответ американскому послу в Бейруте Лизе Джонсон.Али Хасан Халиль отметил, что теперь все зависит от Израиля, назвав приложенные усилия по достижению прекращения огня самыми серьезными из всех.

Замечания представлены в позитивном ключе, подчеркнул Халиль. Подробности не приводятся.