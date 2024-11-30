https://news.day.az/world/1711842.html СГБ Грузии заявила о попытке захвата власти в стране Антиправительственные митинги в Тбилиси у здания парламента свидетельствуют о том, что в Грузии происходит попытка насильственного захвата власти. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.
СГБ Грузии заявила о попытке захвата власти в стране
Антиправительственные митинги в Тбилиси у здания парламента свидетельствуют о том, что в Грузии происходит попытка насильственного захвата власти.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.
"Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти. Об этом мы обществу сообщали и заранее", - говорится в заявлении.
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