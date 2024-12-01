https://news.day.az/world/1711982.html Власти Грузии отказались проводить повторные выборы в парламент Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Нет, конечно. О чем речь", - сказал Кобахидзе отвечая на вопрос журналиста, собирается ли власть проводить повторные выборы в стране.
Власти Грузии отказались проводить повторные выборы в парламент
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нет, конечно. О чем речь", - сказал Кобахидзе отвечая на вопрос журналиста, собирается ли власть проводить повторные выборы в стране.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150.
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