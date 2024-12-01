Власти Грузии отказались проводить повторные выборы в парламент

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет, конечно. О чем речь", - сказал Кобахидзе отвечая на вопрос журналиста, собирается ли власть проводить повторные выборы в стране.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150.