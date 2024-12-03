https://news.day.az/world/1712489.html Посольство США обратилось к «Грузинской мечте» Посольство США в Грузии призвало партию "Грузинская мечта" не обвинять других за приостановку процесса членства Грузии в Европейском Союзе и утрату стратегического партнерства с США. Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на публикацию посольства в "Facebook".
Посольство США обратилось к «Грузинской мечте»
Посольство США в Грузии призвало партию "Грузинская мечта" не обвинять других за приостановку процесса членства Грузии в Европейском Союзе и утрату стратегического партнерства с США.
Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на публикацию посольства в "Facebook".
В сообщении подчеркивается, что "Грузинская мечта" приостановила процесс членства Грузии в ЕС и потеряла стратегическое партнерство с США, и посольство призывает не искать виноватых в этом, поскольку причины очевидны.
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