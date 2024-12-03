Посольство США обратилось к «Грузинской мечте»

Посольство США в Грузии призвало партию "Грузинская мечта" не обвинять других за приостановку процесса членства Грузии в Европейском Союзе и утрату стратегического партнерства с США.

Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на публикацию посольства в "Facebook".

В сообщении подчеркивается, что "Грузинская мечта" приостановила процесс членства Грузии в ЕС и потеряла стратегическое партнерство с США, и посольство призывает не искать виноватых в этом, поскольку причины очевидны.