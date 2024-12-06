Павла Дурова впервые допросили в парижском суде

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство AFP.

В пятницу Дурова допрашивал судья, касаясь расследования о возможной связи платформы с преступной деятельностью, отметило агентство.

Дуров прибыл в суд в Париже в 10:00 по местному времени в сопровождении двух адвокатов. Он заявил, что "доверяет французскому правосудию", но воздержался от дополнительных комментариев по делу и обвинениям в его адрес.