https://news.day.az/world/1713425.html Павла Дурова впервые допросили в парижском суде Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство AFP. В пятницу Дурова допрашивал судья, касаясь расследования о возможной связи платформы с преступной деятельностью, отметило агентство.
Павла Дурова впервые допросили в парижском суде
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство AFP.
В пятницу Дурова допрашивал судья, касаясь расследования о возможной связи платформы с преступной деятельностью, отметило агентство.
Дуров прибыл в суд в Париже в 10:00 по местному времени в сопровождении двух адвокатов. Он заявил, что "доверяет французскому правосудию", но воздержался от дополнительных комментариев по делу и обвинениям в его адрес.
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