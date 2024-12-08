Трамп о ситуации вокруг Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал ситуацию вокруг Сирии, сообщает в воскресенье Day.Az.

"Асад ушел. Он сбежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, во главе с Владимиром Путиным, больше не была заинтересована в его защите", - отметил Трамп.

По его словам, у России не было причин оставаться в Сирии с самого начала.

"Россия и Иран сейчас ослаблены: одна - из-за Украины и плохой экономики, другая - из-за Израиля и его успехов на поле боя", - написал Трамп.