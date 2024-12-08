Сирийская оппозиция захватила Тартус и Латакию

Сирийская оппозиция распространила свое влияние на всю территорию страны и взяла под контроль аэродромы и военные базы страны, в то время как армия Башара Асада "растворяется".

Как передает Day.Az, об этом сообщил эксперт по Сирии Томас Ван Линге в интервью Al Jazeera.

Сообщается о входе оппозиционных сил в провинции Тартус и Латакия, где расположены две российские военные базы: авиационная - на аэродроме Хмеймим южнее Латакии и военно-морская - в порту Тартуса.

"В Латакии сносят статуи. Поступают сообщения о входе оппозиционных сил в провинцию Тартус... В настоящий момент нет ни одного города или региона в Сирии, где Асад мог бы претендовать на президентство... он не контролирует ни одного квадратного километра страны", - заявил Ван Линге.