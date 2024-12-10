Мощный шторм оставил десятки тысяч британцев без электричества

Около 66 тыс. человек остаются без электричества в Великобритании из-за последствий шторма "Дара", который обрушился на Британские острова на выходных.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian.

Ссылаясь на Ассоциацию энергетических сетей, она информирует, что в некоторых случаях на подключение домов к электросетям уходит более двух суток, так как электрики до сих пор считают слишком опасной работу в подтопленных районах.

На территории Англии и Уэльса продолжали действовать 37 оповещений о серьезных наводнениях и 117 - о менее серьезных. В некоторых регионах это приводит к нарушению железнодорожного сообщения.

Шторм с сильными дождями и порывами ветра скоростью до 141 км/ч обрушился за северо-запад Англии, Уэльс и соседнюю Ирландию в ночь на субботу. В результате падения деревьев на автомобили в Англии погибли два человека. В Великобритании на пике без электричества находились 259 тыс. домов, в Ирландии - почти 400 тыс. человек.