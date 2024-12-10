https://news.day.az/world/1714232.html Турция окажет всяческую поддержку восстановлению Сирии - Эрдоган Турция приветствует надежды на мир, стабильность и спокойствие, возникшие в Сирии после более чем 60-летнего режима диктатуры и 13-летней гражданской войны. Об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аккаунте в социальной сети X по случаю 10 декабря - Всемирного дня прав человека, сообщает Day.Az.
Турция окажет всяческую поддержку восстановлению Сирии - Эрдоган
Турция приветствует надежды на мир, стабильность и спокойствие, возникшие в Сирии после более чем 60-летнего режима диктатуры и 13-летней гражданской войны.
Об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аккаунте в социальной сети X по случаю 10 декабря - Всемирного дня прав человека, сообщает Day.Az.
Мы обеспечим всю необходимую поддержку усилиям наших сирийских братьев по восстановлению их страны путем создания всестороннего и всеобъемлющего управления в Сирии", - говорится в публикации.
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