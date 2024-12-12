Армения и Асад: история неудавшейся «любви»

Автор: Лейла Таривердиева

Когда знакомишься с историей армяно-сирийской дружбы, слезы наворачиваются - так все мило. В начальных веках полная неразбериха, видно, что написано на скорую руку. Армянские фантазеры после того, как кочевое армянство добралось до Алеппо в прошлом веке, стали писать о древнейших связях и тому подобном, притягивать факты под корни и традиции отношений, с исторической точки зрения невозможные. Но дальше все вроде бы начинает проясняться.

Через тысячи лет простоя, выяснилось, что любовь со времен Юстиниана или кого-то там еще жива. Армению (оказавшуюся вдруг на Кавказе) и Сирию сблизила враждебность к Турции. В 2014 году Сирия признала "геноцид армян". А во время 44-дневной войны еще не сбежавший Башар Асад встал на сторону Армении и обеими руками поддержал "право на самоопределение". Асад активно поддерживал фейк о доставке протурецких повстанцев в Карабах. Правда, в своей собственной стране никаких "самоопределений" этот деятель не признавал, от чего армянам было еще приятнее.

Расцвет отношений начался в 2009 году. До этого, видимо, сирийцы по привычке искали армян где-нибудь в Месопотамии, а те, оказывается, уже пристроились на Южном Кавказе. Нашли, одним словом. В июне 2009 года Башар Асад прибыл с визитом в регион. Серж Саргсян был счастлив, даже несмотря на то, что гость нарушил протокол и не почтил своим присутствием Цицернакаберд. После Еревана Асад должен был ехать в Баку, поэтому был разыгран этот спектакль. Эту неловкость скрасило получение из рук самого Гарегина II наивысшей награды ААЦ - Креста Святого Георгия. Награда, как сообщалось, была вручена за поддержку армян.

Асад-старший и Асад-младший, действительно заслужили благодарность армянства. Армяне при их власти пользовались полной свободой действий. На территории Сирии свободно гнездились армянские террористические организации, здесь располагались их штаб-квартиры и тренировочные базы. АСАЛА и "Апостол" действовали совершенно легально. Если об АСАЛА знают все, начет "Апостола" нужна пара уточнений. Это так называемое Объединение армянской обороны было создано в 2001 году из граждан Армении, Сирии и Ливана. Целью ее создания было осуществление терактов на территории Турции и Азербайджана.

Так вот, прибыв в Армению в июне 2009 года, Башар Асад, помимо признания права армян на самоопределение, как неудивительно, обсуждал транзит нефти через Армению и логистику. Для осуществления этих грандиозных планов требовалась нормализация отношений с Турцией и открытие границ, и тогдашний президент Сирии, только-только помирившийся с Анкарой, пообещал Саргсяну замолвить словечко. Но ничего не вышло, потому что "футбольная дипломатия" между Ереваном и Анкарой потерпела крах. Причем, большую роль в этом сыграл Азербайджан, которому Дамаск отказал в территориальной целостности и на словах, и на деле. В ходе голосования 14 марта 2008 года в Генеральной ассамблее ООН по представленной Азербайджаном резолюции "О положении на оккупированных территориях Азербайджана" Сирия (как, кстати, и Иран) предпочла воздержаться.

Не будем забывать, что первый президент Армении Левон Тер-Петросян тоже корнями уходит в Сирию. Тамошняя община взрастила немало деятелей, которые впоследствии устраивали теракты, участвовали в Первой карабахской войне и проливали невинную кровь. Армянское лобби в Сирии всегда имело большое влияние. Помощь, которую оно открыто оказывало армянским оккупантам в начале 90-х, не будет ошибкой назвать сирийской.

В 2011 году глава МИД Армении Налбандян посетил Дамаск. Как писали потом местные СМИ, на встрече с сирийским коллегой он заявил, что Ереван заинтересован в затягивании мирных переговоров под покровительством МГ ОБСЕ, и нейтральная позиция Сирии очень Армении в этом помогает. В свою очередь, министр Муаллим пообещал повлиять на Турцию в вопросе открытия границ с Арменией.

Дамаск, по-видимому, так же умеет выполнять обещания, как и Ереван. Он не рассчитал силы, так как не ожидал, что слово Баку для Анкары куда весомее, чем мнение десятка Сирий.

Когда весной 2011 года грянула гражданская война, армяне Сирии испугались, что им прилетит за чрезмерную поддержку Асада и стали собирать чемоданы. К тому времени армянская община достигла 100 тысяч, большая часть армян проживала в Алеппо. После того, как началась война, численность общины стала уменьшаться. По своей исторической традиции, армянство отправилось кочевать дальше. Многие перебрались в Армению, а немалая часть - на оккупированные территории Азербайджана. По некоторым данным, на захваченных Арменией азербайджанских землях разместились несколько тысяч сирийских армян (армянская сторона утверждает, что их было всего 90). Где они теперь - один Асад знает.

Ввоз сирийских армян был частью политики Еревана по незаконному заселению захваченных земель. Сами местные, карабахские армяне постепенно покидали оккупированные территории в поисках куска хлеба и безопасности. И беженцы из Сирии стали для сепаратистского режима "свежей кровью". Незаконное "правительство" посчитало себя вправе приглашать на территорию Азербайджана сирийских армян, позволяло им селиться в домах, оставленных азербайджанцами во время Первой карабахской войны. В частности, сирийцев расселяли в оккупированных в тот период Лачине и Зангилане. Для них ремонтировались пустующие дома выселенных азербайджанцев с получением в дальнейшем "права собственности". А еще заселявшимся в Восточный Зангезур сирийцам обещали статус репатриантов, то есть армян, "вернувшихся на историческую родину".

С началом наступления протурецкой оппозиции в ноябре 2024 года сирийское армянство снова схватилось за чемоданы. Они в растерянности и в страхе, потому что не знают, как им аукнется, если начнут потрошить любимчиков прежней власти. Армянство ходило у Асада в любимчиках, и это не было ни для кого секретом. Армяне ждали, что уж Алеппо то повстанцам не отдадут, но все их защитники сбежали. Покинули страну российские части, проиранские силы тоже ретировались.

Раньше всех исчезла так называемая гуманитарная миссия Армении. Специалисты по разминированию и медработники в конце ноября покинули страну в связи с обострением ситуации. Видимо, посчитав, что медицинская помощь и разминирование армянам Алеппо больше не понадобятся. Местные армяне в одно прекрасное утро проснулись и обнаружили, что их надежды и опоры больше нет. А потом пришли новости о бегстве генконсула Армении из Алеппо в Дамаск. Хотя МИД РА усиленно все отрицал и пытался как-то объяснить, почему генконсул не на месте, община осталась страшно разочарованной и напуганной.

Пришедшие к власти силы успокоили всех, пообещав, что никакой дискриминации по этническому и религиозному принципу не будет. Но армянство все равно опасается, потому что рыло в пуху. По мнению экспертов, свержение Башара Асада станет началом конца армянской диаспоры в Сирии. Во всяком случае, прежней свободой она пользоваться, вероятно, не будет. Когда мы говорим о свободе, имеем в виду не гражданские права, а свободу на превращение Сирии в питомник терроризма против Турции и Азербайджана.

Куда побегут армяне на этот раз, об этом пусть думают в Ереване. Пусть пишут письма Асаду в Москву. Может, поможет.