Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может объявить чрезвычайное экономическое положение для ввода тарифов на импорт. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных пошлин в отношении союзников и противников", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, Трамп стремится восстановить "мировой торговый баланс" во время своего второго срока.

Недавно сообщалось, что в ЕС пригрозили Трампу.