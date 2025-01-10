Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку. Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично. Мы должны положить конец (украинскому конфликту)", - сказал он, выступая перед журналистами в четверг в штате Флорида. Трансляцию вел телеканал Fox News.
"Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений. Планируется много встреч со множеством людей, некоторые уже состоялись. Но я бы предпочел дождаться 20 января (в этот день пройдет инаугурация Трампа)", - добавил будущий американский лидер.
Журналисты спросили республиканца, в каком формате он хотел бы провести переговоры с Путиным и Си Цзиньпином.
"Это еще предстоит определить", - ответил он.
Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие полгода.
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