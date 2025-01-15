"У вас в голове все нормально?" - россияне возмущаются беспределу армян в России

Беспредел армянской диаспоры РФ, который имел место школе в городе Ессентуки, вызвал недовольство среди россиян.

Как передает Day.Az, один из возмущенных местных жителей ответил на провокационные действия, совершенные армянами против преподавателей школы. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях, обратившись к армянской диаспоре с вопросами.

"У нас, в Ессентуках, произошел пренеприятнейший случай, когда дети армянской национальности вышли с флагами во время празднования Нового года. И учителя школы забрали у детей эти флаги. Тут армянская диаспора начала очень сильно возмущаться. Я хочу пояснить одну вещь - у нас не запрещено выходить с флагами других государств. Но этого нельзя делать общественных мероприятиях. Это было общественное мероприятие. Во-вторых, важно пояснить, у нас в стране много национальностей, республик, образований, округов...У них у всех есть флаги. Мы за то, чтобы люди выходили со своими флагами. Никаких проблем с этим нет. Однако, возникает вопрос - Армения, которая сейчас возмущается, вы что входите в состав Российской Федерации? А ваше правительство поддерживает РФ? Судя по последним деяниям Никола Пашиняна, нет. Ереван взял курс на американо и евро интеграцию. Тогда зачем вы со своими флагами на территории России присутствуете? Вы с флагом вражеской стороны, приходите на детский утренник, поднимаете его и потом возмущаетесь, что у вас его отобрали? У вас в голове все нормально? Вы причину и следствие видите? Еще раз повторяю, вы не входите в состав Российской Федерации", - возмутился мужчина в прямом эфире.

Россияне, оставившие сотни комментариев под видео жителя города, поддержали все сказанное, отметив наглость армянской диаспоры.

Представляем вашему вниманию это видео: