https://news.day.az/world/1723147.html

В Британии тысячи украинских беженцев могут потерять работу

Тысячи украинских беженцев, прибывших в Британию, могут потерять работу из-за новых правил продления визы. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Telegraph. Отмечается, что украинские беженцы в Британии теряют работу, "поскольку их визы нельзя продлить ранее чем за месяц до истечения срока действия".