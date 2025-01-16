https://news.day.az/world/1723147.html В Британии тысячи украинских беженцев могут потерять работу Тысячи украинских беженцев, прибывших в Британию, могут потерять работу из-за новых правил продления визы. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Telegraph. Отмечается, что украинские беженцы в Британии теряют работу, "поскольку их визы нельзя продлить ранее чем за месяц до истечения срока действия".
В Британии тысячи украинских беженцев могут потерять работу
Тысячи украинских беженцев, прибывших в Британию, могут потерять работу из-за новых правил продления визы.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета Telegraph.
Отмечается, что украинские беженцы в Британии теряют работу, "поскольку их визы нельзя продлить ранее чем за месяц до истечения срока действия".
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