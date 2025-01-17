https://news.day.az/world/1723549.html Названа возможная причина крупного лесного пожара в Японии - ВИДЕО Крупный лесной пожар произошел близ города Этадзима (префектура Хиросима). Об этом сообщает японское общественное телевидение.
Названа возможная причина крупного лесного пожара в Японии - ВИДЕО
Крупный лесной пожар произошел близ города Этадзима (префектура Хиросима). Об этом сообщает японское общественное телевидение.
Телеканал NHK отмечает, что в этом же районе в пятницу проходили стрельбы Сил самообороны страны с применением, в частности, взрывчатых материалов, которые могли стать причиной пожара, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно кадрам, пожарные службы работают над ликвидацией пожара, который охватил масштабный горно-лесной массив в этом регионе.
Полиция расследует причины возникновения пожара.
Порядка 150 человек из расположенного на окраине леса дома престарелых были эвакуированы, информации о пострадавших пока не поступало.
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