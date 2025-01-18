https://news.day.az/world/1723723.html Кабмин Израиля одобрил сделку об освобождении заложников в Газе Правительство Израиля в ходе заседания, которое длилось около шести часов, утвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Walla. По его данным, 24 члена правительства проголосовали за сделку, 8 высказались против.
Кабмин Израиля одобрил сделку об освобождении заложников в Газе
Правительство Израиля в ходе заседания, которое длилось около шести часов, утвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Walla.
По его данным, 24 члена правительства проголосовали за сделку, 8 высказались против.
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