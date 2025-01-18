Кабмин Израиля одобрил сделку об освобождении заложников в Газе

Правительство Израиля в ходе заседания, которое длилось около шести часов, утвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Walla.

По его данным, 24 члена правительства проголосовали за сделку, 8 высказались против.