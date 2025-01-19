Израиль при необходимости возобновит бои в Газе с новой мощью

Израиль в случае необходимости готов будет возобновить боевые действия в секторе Газа "новыми способами и со всей мощью".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в телеобращении к согражданам.

Он подчеркнул, что настоял на этом требовании во время переговоров о соглашении о прекращении огня и по этому вопросу пользуется поддержкой США. "Если нужно будет вернуться к военным действиям, мы сделаем это, и мы будем применять новые способы и делать это с огромной мощью", - сказал премьер-министр.

Нетаньяху отметил, что избранный президент США Дональд Трамп заверил его в личной телефонной беседе, что на этом этапе речь идет лишь о временном прекращении огня в палестинском анклаве. В этом, по его словам, позиция Трампа совпадает с мнением уходящего президента США Джо Байдена. "Как президент Трамп, так и президент Байден полностью поддерживают право Израиля вернуться к военным действиям, если Израиль придет к выводу, что переговоры по второму этапу [сделки по Газе] ни к чему не ведут. Я очень ценю решение президента Трампа снять все ограничения на поставки необходимых вооружений Израилю", - добавил он.

Израильский премьер также подчеркнул, что на данном этапе Израиль намерен сохранить за собой контроль над так называемым Филадельфийским коридором - полосой на границе сектора Газа и Египта. "Мы не просто не уменьшим присутствие наших сил в районе Филадельфийского коридора, мы его увеличим. Мы приняли на себя обязательство по сохранению Израилем возможности контролировать этот район. Наши силы будут находиться внутри сектора Газа и контролировать все, что там происходит, мы не допустим контрабанду вооружения или переброску наших похищенных за границу", - указал он.