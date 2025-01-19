Вооруженное столкновение с повстанцами в Колумбии

Число жертв столкновений между вооруженными повстанческими группировками на севере Колумбии возросло до 58.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета El Tiempo со ссылкой на данные властей.

Больше всего жертв в муниципалитетах Тибу и Теорама - 19 и 22 соответственно. Как пишет издание, жители региона Кататумбо, где разворачиваются столкновения, массово уезжают в другие районы.

Столкновения между повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО) и группировками, образованными бывшими членами "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), продолжаются уже несколько дней. В пятницу президент Густаво Петро назвал действия АНО военным преступлением и объявил о приостановке мирных переговоров. Вооруженные силы направили подкрепление в Кататумбо.

АНО, которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в стране после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с РВСК. Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек. В ноябре 2022 года власти объявили о начале диалога с АНО. Процесс диалога несколько раз приостанавливался и возобновлялся.