https://news.day.az/world/1727215.html Группа спутников Starlink выведена на орбиту - детали Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила на своей странице в социальной сети X. "Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Группа спутников Starlink выведена на орбиту - детали
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила на своей странице в социальной сети X.
"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты производился со стартовой площадки Ванденберг в Калифорнии. Многоразовая ступень ракеты-носителя вернулась на морскую платформу в Тихом океане.
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