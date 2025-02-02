Группа спутников Starlink выведена на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила на своей странице в социальной сети X.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты производился со стартовой площадки Ванденберг в Калифорнии. Многоразовая ступень ракеты-носителя вернулась на морскую платформу в Тихом океане.