https://news.day.az/world/1727813.html

Эрдоган проводит встречу с временным президентом Сирии - ВИДЕО

В Анкаре проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шаара. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на TRT Haber. После двусторонней встречи и рабочего обеда Эрдоган и Ахмед аль-Шаара проведут совместную пресс-конференцию.