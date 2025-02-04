https://news.day.az/world/1727813.html Эрдоган проводит встречу с временным президентом Сирии - ВИДЕО В Анкаре проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шаара. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на TRT Haber. После двусторонней встречи и рабочего обеда Эрдоган и Ахмед аль-Шаара проведут совместную пресс-конференцию.
Эрдоган проводит встречу с временным президентом Сирии - ВИДЕО
В Анкаре проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шаара.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на TRT Haber.
После двусторонней встречи и рабочего обеда Эрдоган и Ахмед аль-Шаара проведут совместную пресс-конференцию.
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