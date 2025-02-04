Эрдоган проводит встречу с временным президентом Сирии

В Анкаре проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шаара.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на TRT Haber.

После двусторонней встречи и рабочего обеда Эрдоган и Ахмед аль-Шаара проведут совместную пресс-конференцию.