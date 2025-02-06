В Индии разбился военный самолет

В Индии во время учебного полета самолет военно-воздушных сил (ВВС) Mirage 2000 потерпел крушение в штате Мадхья-Прадеш. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили ВВС страны на странице в соцсети X.

По данным пресс-службы, лайнер столкнулся с системной неисправностью. Пилоты судна благополучно катапультировались. Ведомство проводит расследование для установления причин произошедшего.