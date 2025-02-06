https://news.day.az/world/1728258.html В Индии разбился военный самолет В Индии во время учебного полета самолет военно-воздушных сил (ВВС) Mirage 2000 потерпел крушение в штате Мадхья-Прадеш. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили ВВС страны на странице в соцсети X. По данным пресс-службы, лайнер столкнулся с системной неисправностью. Пилоты судна благополучно катапультировались.
В Индии разбился военный самолет
В Индии во время учебного полета самолет военно-воздушных сил (ВВС) Mirage 2000 потерпел крушение в штате Мадхья-Прадеш. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили ВВС страны на странице в соцсети X.
По данным пресс-службы, лайнер столкнулся с системной неисправностью. Пилоты судна благополучно катапультировались. Ведомство проводит расследование для установления причин произошедшего.
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