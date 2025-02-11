План Трампа отвергли

Ведущие державы Ближнего Востока, включая Египет, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар, отвергли план президента США Дональда Трампа по выселению сектора Газа и отправке палестинских беженцев в соседние страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Крупнейшие державы Ближнего Востока отвергли план Трампа. Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Катар отвергли выселения, в то время как Палестинская администрация и ХАМАС заявили, что не поддержат эвакуацию из Газы", - отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что несмотря на сопротивление ближневосточных держав, Трамп намерен продолжить обсуждение идеи. В частности, он хочет поднять вопрос на грядущей встрече с королем Иордании Абдаллой II и может пригрозить отказом от помощи тем странам, которые выступают против его плана по Газе.