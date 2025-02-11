ВВС США приостановили создание МБР Sentinel

Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили проектирование и создание инфраструктуры новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel. Об этом сообщает издание Defense One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам официального представителя ВВС США, работы приостановлены из-за необходимости провести реструктуризацию расходов по программе. "В частности, [речь идет о] стартовой установке № 26 на авиабазе Ванденберг, Калифорния, стартовой установке Peacekeeper на авиабазе Хилл, Юта, испытательном центре систем физической безопасности в Дагвэе, связанных учебных установках и базовой конструкции стартовой установки", - уточнили ВВС США.

Поручение приостановить работы дано корпорации Northrop Grumman, которая выступает основным подрядчиком программы LGM-35 Sentinel.