Калифорнии предрекли новое бедствие после лесных пожаров

В Южной Калифорнии в ближайшее время выпадет самое большое количество осадков в сезоне, что увеличит риск наводнений и оползней в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об заявили в Национальной метеорологической службе США, передает Bloomberg.

В службе подчеркнули, что Южной Калифорнии выпадет порядка 8 сантиметров осадков. По всему региону были размещены посты наблюдения за внезапными наводнениями после лесных пожаров, которые произошли в январе.

По словам гидролога метеорологической службы в Окснарде Джейми Лабера, с приближением шторма штат будет более уязвим и подвержен большему риску, чем во время предыдущих ливней.

Он добавил, что пожары изменили почву, сделали ее более восприимчивой к оползням и селевым потокам. В особой опасности находятся районы Итон и Палисейдс, отметил специалист.

В начале января в Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.