Очередной удар Трампа по USAID

Президент Дональд Трамп уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Пола Мартина. Это случилось всего через день после публикации критического отчета о последствиях сокращения международной помощи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Washington Post.

Пол Мартин, назначенный на должность Джо Байденом в декабре 2023 года, получил электронное письмо от заместителя директора Офиса персонала президента Трента Морса с коротким сообщением о немедленном прекращении его полномочий.

Журналисты отмечают, что увольнение произошло после того, как офис Мартина обнародовал отчет, в котором отмечалось, что 489 миллионов долларов США продовольственной помощи оказались под угрозой списания или нецелевого использования из-за остановки программ администрацией Трампа.

По выводам инспекции, из-за замораживания финансирования экстренная продовольственная помощь была отклонена, что задержало поставки по всему миру. Исполнители, финансируемые USAID, получали противоречивые инструкции, что парализовало процесс оказания помощи, а коммуникационные ограничения между сотрудниками USAID и их партнерами затруднили координацию гуманитарных миссий.

Напомним, в начале места Белый дом обнародовал перечень расходов USAID, часть из которых вызвала волну возмущения и скандал.

Впоследствии стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа отправила работников USAID в отпуск и готовит массовые сокращения.

А Дональд Трамп раскритиковал работу USAID и заявил, что работа является коррумпированной.