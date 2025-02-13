Молдова закрывает Российский центр науки и культуры

МИД Молдовы объявил об одностороннем расторжении с Россией соглашения о создании и функционировании культурных центров.

Как передает со ссылкой на "Настоящее время", решение принято 13 февраля после падения на территории страны обломков российских беспилотников.

"В ответ на эти провокации МИД принял решение об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране", - говорится в заявлении ведомства.