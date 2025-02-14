Венгрия намерена превратиться в логистический хаб

Благодаря своему географическому положению Венгрия идеально подходит для того, чтобы стать логистическим центром региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил сегодня министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Он анонсировал открытие в скором времени в Мишкольце (восток страны) компанией Bosch логистической базы общеевропейского значения.

В рамках инвестиций в размере 54 млрд форинтов (1 евро = 405 форинтов) Bosch создаст здесь базу складских помещений площадью в 10 гектаров. "С этого момента вся продукция Bosch, поставляемая на Восток, будет отправляться с этой складской базы, а отсюда продукция будет поставляться в 26 стран".

Сийярто отметил также, что Венгрия сделала еще один шаг в направлении превращения в логистический хаб Европы.