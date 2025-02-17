https://news.day.az/world/1730733.html Макрон заводит Францию в тупик Лидер партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян выступил с критикой предложения президента Франции Эммануэля Макрона провести чрезвычайный саммит европейских лидеров в Париже. Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X.
Макрон заводит Францию в тупик
Лидер партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян выступил с критикой предложения президента Франции Эммануэля Макрона провести чрезвычайный саммит европейских лидеров в Париже.
Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X.
Политик заявил, что Франции стоило воспользоваться исторической возможностью диалога президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, чтобы установить мир в Украине.
"Макрон заводит Францию в тупик, созывая саммит разжигателей войны в Париже. Как будто разоренная Франция все еще может тратить десятки миллиардов [евро] на это безумие", - осудил лидер французской партии решение Макрона.
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