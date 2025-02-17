Лидер партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян выступил с критикой предложения президента Франции Эммануэля Макрона провести чрезвычайный саммит европейских лидеров в Париже.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X.

Политик заявил, что Франции стоило воспользоваться исторической возможностью диалога президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, чтобы установить мир в Украине.

"Макрон заводит Францию в тупик, созывая саммит разжигателей войны в Париже. Как будто разоренная Франция все еще может тратить десятки миллиардов [евро] на это безумие", - осудил лидер французской партии решение Макрона.