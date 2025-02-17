https://news.day.az/world/1730962.html В Армении убили военнослужащего В Армении обнаружено тело военнослужащего. Как передает Day.Az, сообщение об этом распространило Министерство обороны Армении. Сообщается, что 17 февраля около 09:20 было обнаружено тело военнослужащего Севака Ованнисяна с огнестрельным ранением. Для выяснения обстоятельств инцидента ведется расследование.
В Армении убили военнослужащего
В Армении обнаружено тело военнослужащего.
Как передает Day.Az, сообщение об этом распространило Министерство обороны Армении.
Сообщается, что 17 февраля около 09:20 было обнаружено тело военнослужащего Севака Ованнисяна с огнестрельным ранением.
Для выяснения обстоятельств инцидента ведется расследование.
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