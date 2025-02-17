https://news.day.az/world/1730962.html

В Армении убили военнослужащего

В Армении обнаружено тело военнослужащего. Как передает Day.Az, сообщение об этом распространило Министерство обороны Армении. Сообщается, что 17 февраля около 09:20 было обнаружено тело военнослужащего Севака Ованнисяна с огнестрельным ранением. Для выяснения обстоятельств инцидента ведется расследование.