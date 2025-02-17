Грузия разрешила кораблям НАТО заходить в ее территориальные воды.

Как передает Day.Az, об этом сообщает НТВ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе разрешил кораблям НАТО заходить и стоять на рейде в территориальных водах страны с 1 марта 2025 по 1 марта 2026 года.

Глава правительства Грузии подписал приказ, согласно которому кораблям объединенного командования Североатлантического альянса будет разрешено с 1 марта в течение года заходить "на морскую территорию Грузии, внутренние территориальные воды, открытые порты и стоянку на рейде".

Приказ подписан в преддверии совместных с НАТО учений, которые пройдут в грузинском учебном центре Крцаниси с 28 апреля по 8 мая.