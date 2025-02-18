В Боливии упал автобус с высоты 800 метров

По меньшей мере 31 человек погиб в результате падения автобуса с высоты 800 метров в департаменте Потоси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Razon.

"Предварительно погиб 31 человек. Еще не все тела удалось достать, работа продолжается, проводится расследование", - приводит издание слова представителя полиции Лимберта Чоке.

С травмами разной степени тяжести в больницы доставлены 15 человек. Причины, по которым автобус, следовавший из города Потоси в Оруро, сорвался в овраг, пока не установлены.