Таяние снега вызвало наводнение в США

В США зимняя буря вызвала наводнения в ряде южных и восточных штатов, жертвами стихии стали не менее десяти человек,

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает CNN.

Девять погибших пришлось на штат Кентукки, сообщал губернатор штата Энди Бешир. Еще один человек погиб в штате Джорджия, сообщает телеканал.

В ряде районов продолжаются поисково-спасательные работы. По словам Бешира, за последние сутки провели более 1 тысячи спасательных операций. Губернатор назвал шторм "одним из самых сильных в Кентукки за последнее десятилетие".

В штатах Кентукки, Теннесси и Вирджиния затопило многочисленные дома, дороги и машины.

Кроме того, шторм вызвал отключения электричества. Так, по последним данным, в Пенсильвании без электроэнергии остается более 78 тысяч домохозяйств, в Мэриленде - около 65 тысяч, в Виргинии - более 62 тысяч, в Алабаме - около 18 тысяч, в Кентукки - более 16 тысяч.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продлятся еще несколько дней. Метеорологи предупреждают о риске наводнений.

Ранее губернатор Кентукки ввел чрезвычайное положение в штате из-за шторма.