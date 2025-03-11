https://news.day.az/world/1736016.html Сотни БПЛА атаковали Москву - ВИДЕО Ряд объектов в Москве, Московской области и других регионах РФ подверглись атаке БПЛА. Как передает Day.Az, об этом в соцсети написал мэр российской столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны продолжает отражать атаку", - написал он. Собянин добавил, что соответствующие службы работают на месте.
Сотни БПЛА атаковали Москву - ВИДЕО
Ряд объектов в Москве, Московской области и других регионах РФ подверглись атаке БПЛА.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети написал мэр российской столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку", - написал он.
Собянин добавил, что соответствующие службы работают на месте. Закрыты аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.
Минобороны России в свою очередь отчиталось о том, что удалось сбить около 350 БПЛА.
О точном количестве дронов, попавших по целям, пока неизвестно.
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