Сотни БПЛА атаковали Москву

Ряд объектов в Москве, Московской области и других регионах РФ подверглись атаке БПЛА.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку", - написал он.

Собянин добавил, что соответствующие службы работают на месте. Закрыты аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

Минобороны России в свою очередь отчиталось о том, что удалось сбить около 350 БПЛА.

О точном количестве дронов, попавших по целям, пока неизвестно.