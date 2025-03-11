Системный сбой спровоцировал масштабные задержки рейсов в аэропорту Женевы

В результате сбоя в компьютерной системе, причины которого пока не установлены, возникли перебои в работе международного аэропорта Женевы.

Как передает Day.Az, ссылаясь на зарубежные СМИ, из-за технических проблем ожидаются значительные задержки рейсов.

В данный момент аэропорт принимает только те самолеты, которые уже находятся в пути в Женеву.