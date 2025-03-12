Трамп позвонит Путину

Глава администрации США Дональд Трамп собирается позвонить в ближайшие пару дней президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил во вторник журналистам в Белом доме.

"Я поговорю с Владимиром Путиным", - заявил Трамп, комментируя итоги американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). "Для танго нужны двое", - добавил глава американской администрации. Он уточнил, что планирует побеседовать с Путиным позднее на текущей неделе.