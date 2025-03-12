https://news.day.az/world/1736303.html Трамп позвонит Путину Глава администрации США Дональд Трамп собирается позвонить в ближайшие пару дней президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил во вторник журналистам в Белом доме.
Трамп позвонит Путину
Глава администрации США Дональд Трамп собирается позвонить в ближайшие пару дней президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил во вторник журналистам в Белом доме.
"Я поговорю с Владимиром Путиным", - заявил Трамп, комментируя итоги американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). "Для танго нужны двое", - добавил глава американской администрации. Он уточнил, что планирует побеседовать с Путиным позднее на текущей неделе.
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