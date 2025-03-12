Немецкий автогигант согласился делать оружие

В ситуации, когда будущее концерна Volkswagen выглядит неопределенным, он готов участвовать в производстве оружия и военной техники. Об этом заявил генеральный директор этого автогиганта Оливер Блуме. Его процитировало ZTF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Однако концерн принципиально открыт для таких тем. Блуме также отметил, что компания пока не обсуждала это с представителями военной промышленности детально. Однако он подчеркнул, что VW может предложить немало соответствующих вариантов.

В 2024 году операционная прибыль концерна упала на 15 процентов. Стремительное сокращение продаж на рынках Европы и Китая вынудило автогиганта сильно ужать производственные мощности.