В Стамбуле поднят новый флаг ОТГ

По случаю официального завершения перехода на обновленный флаг Организации тюркских государств (ОТГ) перед штаб-квартирой организации в Стамбуле состоялась церемония поднятия флага.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, заместители министров иностранных дел Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, а также заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Выступая на церемонии, генеральный секретарь ОТГ отметил, что восьмиконечная звезда на обновленном флаге символизирует вековые традиции государственности, единство и силу тюркского мира.

Подчеркнув, что в тюркско-исламской традиции восьмиконечная звезда является символом мудрости, Омуралиев заявил: "Этот флаг олицетворяет силу нашего братства, глубину нашего сотрудничества и светлое будущее, которое мы строим вместе. Он является выражением нашей решимости укреплять единство, расширять возможности и углублять сотрудничество в тюркском мире".

Выступавшие на мероприятии напомнили о XI саммите Совета глав государств ОТГ, который состоялся 6 ноября прошлого года в Бишкеке, подчеркнув его важность для укрепления интеграции тюркских народов.

Было отмечено, что одним из ключевых символических решений саммита стало утверждение обновленного флага ОТГ, который теперь в полной мере отражает общие ценности всех тюркских народов.

После выступлений генеральный секретарь и заместители министров иностранных дел торжественно подняли обновленный флаг ОТГ.