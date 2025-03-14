Пентагон разработал операцию захвата Панамского канала

Военные из США по приказу администрации президента США Дональда Трампа разработали несколько вариантов расширения американского военного присутствия в Панаме, в том числе операцию по захвату Панамского канала.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По его данным, проработкой вариантов действий занимается Южное командование ВС США.

Отмечается, что среди них как расширение военного сотрудничества с Панамой, так и менее вероятный сценарий силового захвата канала между Атлантическим и Тихим океанами.

Как подчеркнули собеседники телеканала, вероятность применения военной силы зависит от готовности панамской стороны углублять двустороннее партнерство по линии военных ведомств.