Трамп рассказал о наибольшем разочаровании для всего мира

Если между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение по прекращению огня, это станет большим разочарованием для всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

В данный момент спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и другие представители Вашингтона участвуют в переговорах в Москве по урегулированию украинского кризиса. Трамп уточнил, что в рамках дипломатического диалога обсуждается и территориальный вопрос, касающийся земель, которые будут утрачены Киевом по итогам конфликта.