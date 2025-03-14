https://news.day.az/world/1736949.html Трамп рассказал о наибольшем разочаровании для всего мира Если между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение по прекращению огня, это станет большим разочарованием для всего мира. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
Трамп рассказал о наибольшем разочаровании для всего мира
Если между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение по прекращению огня, это станет большим разочарованием для всего мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
В данный момент спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и другие представители Вашингтона участвуют в переговорах в Москве по урегулированию украинского кризиса. Трамп уточнил, что в рамках дипломатического диалога обсуждается и территориальный вопрос, касающийся земель, которые будут утрачены Киевом по итогам конфликта.
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