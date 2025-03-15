15 марта отмечается Международный день борьбы с исламофобией. Организация Объединенных Наций учредила этот день после нападений на мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия, в результате которых погиб 51 человек.

Как передает Day.Az, исламофобия - это страх, предрассудки и ненависть к мусульманам, которые приводят к провокациям, враждебности и нетерпимости посредством угроз, преследований, оскорблений, подстрекательства и запугивания мусульман и немусульман, как в онлайн-среде, так и в обычной жизни. Мотивируемая институциональной, идеологической, политической и религиозной враждебностью, переходящей в структурный и культурный расизм, она направлена на символы и признаки принадлежности к мусульманам.

Это определение подчеркивает связь между институциональным уровнем исламофобии и проявлениями такого отношения, вызванными визуальной заметностью мусульманской идентичности человека. Этот подход также интерпретирует исламофобию как форму расизма, при которой исламская религия, традиции и культура рассматриваются как угроза западным ценностям.

Некоторые эксперты предпочитают использовать термин "ненависть к мусульманам", опасаясь, что термин "исламофобия" рискует осудить любую критику ислама и, следовательно, может подавить свободу слова. Но международное право защищает отдельных людей, а не религии. Исламофобия может затрагивать и немусульман, основываясь на восприятии этнического происхождения.

Отсутствие политики, направленной на поощрение многообразия

Государства обязаны бороться с любыми проявлениями ненависти на основе религии, напоминает специальный докладчик ООН по вопросам свободы религии или убеждений Назила Гане в своем последнем докладе "Ненависть на основе религии или убеждений".

Эксперт подчеркивает, что пропаганда религиозной ненависти, ведущая к дискриминации, враждебности или насилию, должна быть запрещена законом. Хотя международные нормы и стандарты обеспечивают основу для борьбы с подстрекательством к дискриминации и насилию, одних законов недостаточно, и государства должны также принять политику и программы, способствующие многообразию и свободе выражения мнений, особенно в многокультурных и взаимосвязанных обществах.

В числе своих рекомендаций государствам специальный докладчик предлагает странам собирать данные о ненавистнических высказываниях, принимать решительные меры против дискриминационных высказываний, инвестировать в укрепление доверия, пересмотреть законодательство и политику.

Другой доклад предыдущего специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений показал, что подозрительность, дискриминация и откровенная ненависть к мусульманам "приобрели масштабы эпидемии".

Борьба с исламофобией

Правительства многих стран предприняли шаги по борьбе с исламофобией путем принятия законодательства по борьбе с преступлениями на почве ненависти и мер по предотвращению и преследованию преступлений на почве ненависти, а также путем проведения кампаний по информированию общественности о мусульманах и исламе, призванных развеять негативные представления.

Шестьдесят членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддержали резолюцию, в которой 15 марта объявлено Международным днем борьбы с исламофобией. В документе подчеркивается, что терроризм и насильственный экстремизм не могут и не должны ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой. Резолюция призывает к глобальному диалогу по продвижению культуры терпимости и мира, основанной на уважении прав человека и разнообразия религий и убеждений.

Среди последних мер по борьбе с исламофобией - принятие Генеральной Ассамблеей резолюции с просьбой к Генеральному секретарю назначить специального посланника ООН по борьбе с исламофобией.