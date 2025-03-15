Сын Илона Маска расстрогал соцсети

Видео, на котором Дональд Трамп и сын Илона Маска Икс (X Æ A-XII) идут к вертолету Marine One, быстро стало вирусным в США. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Множество пользователей отметили, как необычно и трогательно выглядит этот момент, когда два сильных символа современности, каждый по-своему, идут рядом.