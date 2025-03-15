Мать с двумя сыновьями устроили поножовщину во Франции
Во французском городе Пуасси женщина и двое ее сыновей, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея Ле Корбюзье, чтобы "уладить спор" с одним из учеников.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Parisien.
Полиция задержала мать и одного из братьев, второму удалось скрыться. О пострадавших не сообщается, персонал быстро вывел учеников в безопасное место.
Мэр города Сандрин Дос Сантос выразила обеспокоенность участившимися инцидентами вокруг лицея. По ее словам, с января было зарегистрировано несколько случаев насилия и краж.
"Мы проявляем крайнюю бдительность, о чем свидетельствует быстрое вмешательство полицейских сил, национальной полиции и муниципальной полиции", - сказал Сантос.
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