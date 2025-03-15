Мать с двумя сыновьями устроили поножовщину во Франции

Во французском городе Пуасси женщина и двое ее сыновей, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея Ле Корбюзье, чтобы "уладить спор" с одним из учеников.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Parisien.

Полиция задержала мать и одного из братьев, второму удалось скрыться. О пострадавших не сообщается, персонал быстро вывел учеников в безопасное место.

Мэр города Сандрин Дос Сантос выразила обеспокоенность участившимися инцидентами вокруг лицея. По ее словам, с января было зарегистрировано несколько случаев насилия и краж.

"Мы проявляем крайнюю бдительность, о чем свидетельствует быстрое вмешательство полицейских сил, национальной полиции и муниципальной полиции", - сказал Сантос.