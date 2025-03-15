Штормы и торнадо ударили по США: есть погибшие и раненые

Сильные штормы и торнадо ударили по Соединенным Штатам.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC News.

"По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных штормов, обрушившихся на Юг и Средний Запад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё десятки человек пострадали.