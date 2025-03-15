https://news.day.az/world/1737507.html Штормы и торнадо ударили по США: есть погибшие и раненые - ВИДЕО Не менее 16 человек погибли и десятки пострадали в США в результате штормов и торнадо. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC News. "По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных штормов, обрушившихся на Юг и Средний Запад", - говорится в сообщении. Отмечается, что ещё десятки человек пострадали.
Штормы и торнадо ударили по США: есть погибшие и раненые - ВИДЕО
Сильные штормы и торнадо ударили по Соединенным Штатам.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC News.
"По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных штормов, обрушившихся на Юг и Средний Запад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё десятки человек пострадали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре