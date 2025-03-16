Выросло число погибших при пожаре в Северной Македонии
В результате пожара, произошедшего в ночь на 16 марта в ночном клубе "Пулс" в македонском городе Кочаны, погибли не менее 59 человек.
Как сообщает Day.Az, эту информацию подтвердил министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски на пресс-конференции.
По его словам, на данный момент официально зарегистрировано 59 жертв трагедии, из которых 35 уже опознаны. Среди погибших - сотрудник полиции, который находился в заведении с проверкой на предмет присутствия несовершеннолетних.
Число пострадавших достигло 155 человек, они были госпитализированы в различные медицинские учреждения по всей стране. Министр выразил соболезнования семьям погибших и пообещал всестороннее расследование инцидента.
Власти намерены допросить всех, кто может быть причастен к случившемуся, а также провести внеплановые проверки ночных клубов. Кроме того, правоохранительные органы выдали ордера на арест четырёх человек, однако их имена пока не раскрываются. По данным ряда СМИ, задержан владелец клуба "Пулс".
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