Выросло число погибших при пожаре в Северной Македонии

В результате пожара, произошедшего в ночь на 16 марта в ночном клубе "Пулс" в македонском городе Кочаны, погибли не менее 59 человек.

Как сообщает Day.Az, эту информацию подтвердил министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски на пресс-конференции.

По его словам, на данный момент официально зарегистрировано 59 жертв трагедии, из которых 35 уже опознаны. Среди погибших - сотрудник полиции, который находился в заведении с проверкой на предмет присутствия несовершеннолетних.

Число пострадавших достигло 155 человек, они были госпитализированы в различные медицинские учреждения по всей стране. Министр выразил соболезнования семьям погибших и пообещал всестороннее расследование инцидента.

Власти намерены допросить всех, кто может быть причастен к случившемуся, а также провести внеплановые проверки ночных клубов. Кроме того, правоохранительные органы выдали ордера на арест четырёх человек, однако их имена пока не раскрываются. По данным ряда СМИ, задержан владелец клуба "Пулс".