https://news.day.az/world/1737737.html Трамп высмеял Байдена - ФОТО Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social мем, высмеивающий бывшего американского лидера Джо Байдена. Как передает Day.Az, на меме изображена стена с тремя снимками.
Трамп высмеял Байдена - ФОТО
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social мем, высмеивающий бывшего американского лидера Джо Байдена.
Как передает Day.Az, на меме изображена стена с тремя снимками. На первом - официальный портрет Трампа в его первый срок, третьем - портрет политика в текущий срок, а между ними - фотография машинки, проставляющей подпись Байдена на листе бумаги.
Изображение обыгрывает утверждение текущей администрации о том, что многие документы с подписью бывшее главы Белого дома на самом деле были заверены с помощью машинки для проставления автографов.
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