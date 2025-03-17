Трамп высмеял Байдена

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social мем, высмеивающий бывшего американского лидера Джо Байдена.

Как передает Day.Az, на меме изображена стена с тремя снимками. На первом - официальный портрет Трампа в его первый срок, третьем - портрет политика в текущий срок, а между ними - фотография машинки, проставляющей подпись Байдена на листе бумаги.

Изображение обыгрывает утверждение текущей администрации о том, что многие документы с подписью бывшее главы Белого дома на самом деле были заверены с помощью машинки для проставления автографов.