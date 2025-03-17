Подпись Байдена на актах о помиловании оказалась фальшивой

Помилования бывшего президента США Джо Байдена недействительны, так как были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.

Как передает Day.Az, об этом написал действующий глава государства Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

"Помилования, которые сонный Джо Байден даровал объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал!" - написал политик.

Трамп добавил, что Байдену не была объяснена суть подписанных документов, из-за чего среди помилованных лиц могли быть в том числе и подлежащие преследованию лица.