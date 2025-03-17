https://news.day.az/world/1737819.html Ватикан впервые показал Папу Римского после госпитализации - ФОТО Ватикан опубликовал первую фотографию Папы Римского Франциска в больнице с тех пор, как он был госпитализирован в феврале с двусторонней пневмонией. Как передает Day.Az, с того времени он не появлялся на публике, передает агентство Reuters. "Франциск изображен со спины, сидящим лицом к алтарю в часовне при больнице.
Ватикан впервые показал Папу Римского после госпитализации - ФОТО
Ватикан опубликовал первую фотографию Папы Римского Франциска в больнице с тех пор, как он был госпитализирован в феврале с двусторонней пневмонией.
Как передает Day.Az, с того времени он не появлялся на публике, передает агентство Reuters.
"Франциск изображен со спины, сидящим лицом к алтарю в часовне при больнице. Видна часть его лица, а правая рука лежит на коленях. Нет никаких признаков того, что он получает дополнительный кислород, который ему давали на протяжении всего его пребывания в больнице", - пишет издание.
Ватикан сообщил, что фотография была сделана, когда Папа Римский вместе с другими священниками совершал мессу в часовне.
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